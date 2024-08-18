Театр абсурда
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Театр абсурда

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Платят 8 миллионов за шампанское с российским флагом: Собчак рассказала, как богатые россияне кутят на Лазурном берегу

Платят 8 миллионов за шампанское с российским флагом: Собчак рассказала, как богатые россияне кутят на Лазурном берегу

Ксения Собчак. Михаил ФРОЛОВ Ксения Собчак проводит отпуск во Франции: телеведущая приехала на Лазурный берег и поселилась в городке Сен-Тропе.

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Комментарии
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В
Владимир
А где же был муж Собчак? Оба блядуют раздельно.
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13 час.
Лариса
Слово муж,у Собчак, ругательное,это для прикрытия ,что замужняя графиня...
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13 час.
Арсен Межлумов
Собчак вырядилась в патриотические шкуры, а внутри такая же продажная нуворишная б-дь без стыда, чести и совести! Скажите, слышал ли кто-нибудь, чтобы наши нувориши, олигархи, мультимиллионеры-министры, руководители госкорпораций, депутаты и пр. блистательная буржуазия во власти пожертвовала бы, пусть не месячный, а хотя бы недельные свой доход на нужды СВО? Нет, они только трепаться, воровать бюджетные средства и считать дивиденды от СВО и могут! Но час расплаты придет, он не за горами!
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12 час.

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