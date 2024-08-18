Платят 8 миллионов за шампанское с российским флагом: Собчак рассказала, как богатые россияне кутят на Лазурном берегу

Арсен Межлумов

Собчак вырядилась в патриотические шкуры, а внутри такая же продажная нуворишная б-дь без стыда, чести и совести! Скажите, слышал ли кто-нибудь, чтобы наши нувориши, олигархи, мультимиллионеры-министры, руководители госкорпораций, депутаты и пр. блистательная буржуазия во власти пожертвовала бы, пусть не месячный, а хотя бы недельные свой доход на нужды СВО? Нет, они только трепаться, воровать бюджетные средства и считать дивиденды от СВО и могут! Но час расплаты придет, он не за горами!