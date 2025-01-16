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Царьград

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Ая. Очень печально: Куда пропала солистка группы "Город 312"

Ая. Очень печально: Куда пропала солистка группы "Город 312"

Для поклонников коллектива "Город 312" очень печально, что Ая больше не на сцене. Куда пропала солистка знаменитой музыкальной группы и почему вместо неё теперь поёт другая исполнительница?В последнее время СМИ начали активно обсуждать факт, который поклонники музыкальной группы "Город 312" заметили ещё год назад – в знаменитом коллективе, на счету которого немало хитов, сменилась солистка.

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