В Курской области из-за атак ВСУ были повреждены более 100 домов

В Курской области в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждено более 100 домов. Об этом 20 января сообщил временно исполняющий обязанности заместителя председателя правительства региона Алексей Дедов.
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