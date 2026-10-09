Как Россия исчезнет со страниц Истории на самом деле

Наконец мы нашли пути оптимизации образования в России. Выдающиеся педагоги якобы обнаружили пугающую закономерность: дети слишком много знают.
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Вот чего я понять не могу - ПОЧЕМУ развалили самую лучшую в мире советскую образовательную систему? В целом, конечно жаль, что СССР развалился, но просто так государства не разваливаются! Значит - что-то было - НО(!) НЕ СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ !!! Про неё даже в самые антисоветские перестроечные и "святые 90-е" года плохо, помнится, не говорили. Наоборот - тогда лучшей системой образования была признана ФИНСКАЯ (тогда финны ещё не стали такими ... отмороженными) ИМЕННО ПОТОМУ, ЧТО БАЗИРОВАЛАСЬ НА СОВЕТСКОЙ !!!
А сейчас детей вообще детей ПРОСТО КАЛЕЧАТ - отупляют уж во всяком случае! По-моему - основное внимание надо уделять не количеству вбиваемой им в головы информации, наверняка ненужной в будущем, а РАЗВИТИЮ, тренировке, что ли, УМЕНИЯ РАССУЖДАТЬ - тогда нужную им информацию они СМОГУТ И САМИ НАЙТИ !!!
Как нам в университете говорили (насчёт школьников то же самое): "Студент - не кувшин, который надо наполнить, а факел, который нужно зажечь"!
Нас угрубят не внешние враги, а наши доморощенные чиновники...