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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Ксения Бородина спела гимн России на открытии соревнований в Рубцовске

Ксения Бородина спела гимн России на открытии соревнований в Рубцовске

Вместе с телеведущей на межрегиональном турнире памяти Виктора Бочевара присутствуют именитые спортсмены, включая Александра Карелина и Романа Власова Торжественное открытие межрегионального турнира по греко‑римской борьбе памяти Виктора Бочевара в Рубцовске ознаменовалось исполнением гимна Российской Федерации — его в числе гостей спела телеведущая и блогер Ксения Бородина, передает журналист amic.

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