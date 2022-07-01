Костюченок, Гоголев и Жигарев вошли в тренерский штаб Епанчинцева в «Амуре»

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Виктор Костюченок, Дмитрий Гоголев и Алексей Жигарев вошли в тренерский штаб «Амура». Попечительский совет хабаровского под руководством губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева утвердил состав тренерского штаба команды на сезон-2022/23.