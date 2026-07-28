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Одним — конфликт с боссом, другим — золотые горы: прогноз Богдана Глобы с 28 июля по 2 августа

Одним — конфликт с боссом, другим — золотые горы: прогноз Богдана Глобы с 28 июля по 2 августа

Астролог рассказал о том, как пройдет конец месяца. Астрология 123RF/legion-media.ru Период с 28 июля по 2 августа станет ключевым рубежом, когда каждому из нас придется взять на себя роль архитектора собственной судьбы.

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