Одним — конфликт с боссом, другим — золотые горы: прогноз Богдана Глобы с 28 июля по 2 августа

Астролог рассказал о том, как пройдет конец месяца. Астрология 123RF/legion-media.ru Период с 28 июля по 2 августа станет ключевым рубежом, когда каждому из нас придется взять на себя роль архитектора собственной судьбы.
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