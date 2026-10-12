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Welt: конфликт Трампа и Зеленского повлияет на поставки оружия Украине

Welt: конфликт Трампа и Зеленского повлияет на поставки оружия Украине

www.globallookpress.com/Tech. Sgt. J.D. Strong Ii/Keystone Press Agency Власти Украины опасаются, что конфликт между главой киевского режима Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом приведет к пагубным последствиям для страны.

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