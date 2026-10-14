В подвале дочернего предприятия УАЗа обнаружена нелегальная майнинговая ферма

В Ульяновске на одном из производственных корпусов дочернего предприятия компании УАЗ «УАЗ Автокомпонент» выявлена подпольная майнинговая ферма для добычи криптовалюты.
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