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Великобритания размещает истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны

Великобритания размещает истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс объявил, что Великобритания отправила несколько истребителей Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны перед парламентскими выборами, которые состоятся 15 октября.

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