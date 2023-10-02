Великобритания размещает истребители Typhoon в Польше для защиты от России, заявил министр обороны

Министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс объявил, что Великобритания отправила несколько истребителей Typhoon в Польшу для обеспечения безопасности страны перед парламентскими выборами, которые состоятся 15 октября.
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