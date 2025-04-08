Что люди делают не правильно в заботе о душе усопшего: священники РПЦ объяснили, про какие поминальные традиции нужно забыть и не придерживаться суеверий Ольга БезродняяМногие из этих традиций, укоренившихся в народе, не имеют ничего общего с христианской верой и, по мнению священников РПЦ, являются суевериями, от которых следует отказаться и не придерживаться.