Как на Украине учат ненавидеть Россию

Страна и люди

Ладно скроенная ложь — это полуправда Вчера председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин предложил экспертам ассоциации при участии историков из других стран обсудить вопрос о правах на украинские земли.