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Глава МАГАТЭ призвал прекратить удары по Энергодару из-за угрозы безопасности атомной электростанции

Глава МАГАТЭ призвал прекратить удары по Энергодару из-за угрозы безопасности атомной электростанции

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал прекратить атаки на Запорожскую атомную электростанцию (АЭС) и ее окрестности с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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