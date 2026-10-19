В квартире Ксении Бородиной первое, что забирает внимание, — не декор, а окно. За стеклом Поклонная гора и башни «Москва-Сити», внутри — около 130 квадратных метров, светлая кухня-гостиная, три санузла и одна комната на двух дочерей.
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