В квартире Ксении Бородиной первое, что забирает внимание, — не декор, а окно. За стеклом Поклонная гора и башни «Москва-Сити», внутри — около 130 квадратных метров, светлая кухня-гостиная, три санузла и одна комната на двух дочерей.