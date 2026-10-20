При выборе подержанного автомобиля нельзя ориентироваться только на привлекательную цену, небольшой пробег и хорошее состояние салона, поскольку это может привести к значительным расходам на ремонт, рассказал «Росбалту» юрист, ассистент кафедры гуманитарных наук Финансового университета при правительстве РФ Ярослав Климов.
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