«Золотая молодежь» устроила «шашки» под дождем на бешеной скорости в центре Екатеринбурга. Скрин

В Екатеринбурге лихачи на элитных иномарках устроили гонки с дрифтом под дождем. Ради того, чтобы запечатлеть езду на BMW и Mercedes, в уральскую столицу прилетел автоблогер Khavr, который выложил видео покатушек на YouTube и назвал его «Золотая молодежь Екатеринбурга! Жесткий дрифт по городу».