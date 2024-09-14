Так полезнее: 5 овощей, которые не нужно чистить перед употреблением (и даже морковь)

Многие привыкли снимать с продуктов кожуру перед началом готовки. Но действительно ли в этом есть необходимость? Помыть продукты, снять с них кожуру, нарезать и отправить в кастрюлю — типичные этапы приготовления многих блюд.
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