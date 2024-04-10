В Приамурье доставили первую черешню из Китая

Две партии черешни были ввезены в Приамурье через пункт пропуска Кани-Курган из Поднебесной. Инспекторы территориального управления Россельхознадзора проверили более 1,3 тысячи килограммов плодов и не нашли нарушений в документах.
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