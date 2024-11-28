Александр Бастрыкин взял на контроль расселение аварийного дома в Хилке

Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад по уголовному делу в связи с непринятием мер к расселению аварийного дома в Хилке, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
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