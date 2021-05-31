В МИД РФ опасаются вовлечения SWIFT в «санкционную спираль»

Своими опасениями о том, что межбанковская система передачи информации о платежах SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, поделился директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
Своими опасениями о том, что межбанковская система передачи информации о платежах SWIFT может быть вовлечена в «санкционную спираль» против России, поделился директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.
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