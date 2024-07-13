13 июля по народному календарю Двенадцать апостолов. Этот день еще называли Полупетр, поминки по весне, проводы весны.
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13 июля по народному календарю Двенадцать апостолов. Этот день еще называли Полупетр, поминки по весне, проводы весны.