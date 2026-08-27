Общественный штаб в Салехарде оценил итоги регистрации кандидатов на выборы-2026

Штаб по независимому наблюдению за выборами на Ямале провел заседание в Салехарде. На нем обсудили доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании», сообщила пресс-служба Общественной палаты округа.