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Общественный штаб в Салехарде оценил итоги регистрации кандидатов на выборы-2026

Общественный штаб в Салехарде оценил итоги регистрации кандидатов на выборы-2026

Штаб по независимому наблюдению за выборами на Ямале провел заседание в Салехарде. На нем обсудили доклад Центра общественно-политических проектов и коммуникаций «ЕДГ-2026: итоги регистрации и выход в финал кампании», сообщила пресс-служба Общественной палаты округа.

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