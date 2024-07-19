Аренда дома для туристов в Хасанском районе: чек-лист PRIMPRESS

Хасанский район продолжает развиваться как точка притяжения туристов в Приморья. Красивая природа, наличие множества баз отдыха и анонс строительства круглогодичного морского курорта лишь сильнее повышают интерес у гостей из других регионов и даже стран к этому месту.
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