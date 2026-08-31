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Патрушев: около 26 млрд направили на развитие сельских территорий ДФО

Патрушев: около 26 млрд направили на развитие сельских территорий ДФО

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков На проекты в Дальневосточном федеральном округе в рамках госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий" с учетом 2026 года выделено около 26 млрд рублей.

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