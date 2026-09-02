Zero Hedge
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Zero Hedge

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The Global Population Is Aging At An Unprecedented Pace

The Global Population Is Aging At An Unprecedented Pace

The Global Population Is Aging At An Unprecedented Pace The world’s population is aging rapidly, with people aged 65 and older expected to account for nearly one fifth of the global population by 2060, according to the U.

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