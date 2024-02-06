Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* за призывы к терроризму и фейки о ВС

Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича*, бывшего внештатного советника офиса украинского президента Владимира Зеленского, за призывы к терроризму и недостоверные сведения о Вооруженных силах Российской Федерации.
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