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Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* за призывы к терроризму и фейки о ВС

Суд в Москве заочно арестовал Арестовича* за призывы к терроризму и фейки о ВС

Московский суд заочно арестовал Алексея Арестовича*, бывшего внештатного советника офиса украинского президента Владимира Зеленского, за призывы к терроризму и недостоверные сведения о Вооруженных силах Российской Федерации.

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