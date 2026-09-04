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ИИ с законами физики предсказывает движение минералов в горной породе

ИИ с законами физики предсказывает движение минералов в горной породе

Исследователи разработали нейронную сеть нового типа, встраивающую уравнения физики переноса непосредственно в структуру модели, — так называемую physics-informed neural network (PINN).

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