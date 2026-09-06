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Опять хотят войны: действия Мерца напомнили Лаврову о времени перед началом ВОВ

Опять хотят войны: действия Мерца напомнили Лаврову о времени перед началом ВОВ

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/picture-alliance/TASS Глава МИД России Сергей Лавров 6 сентября заявил, что действия властей Германии напоминают ему события, предшествовавшие Великой Отечественной войне.

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