АКОРТ: Рисков сокращения ассортимента шоколада в России нет

Рост мировых цен на какао-бобы не приведет к сокращению доступности шоколада в России. Об этом агентству РИА Новости рассказал Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).
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