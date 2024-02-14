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АКОРТ: Рисков сокращения ассортимента шоколада в России нет

АКОРТ: Рисков сокращения ассортимента шоколада в России нет

Рост мировых цен на какао-бобы не приведет к сокращению доступности шоколада в России. Об этом агентству РИА Новости рассказал Игорь Караваев, председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ).

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