Велосипедист на загородной трассе попал под колеса "Приуса"

На ночной трассе между Уссурийском и Михайловкой пострадал мужчина на двухколесном транспорте. В велосипедиста сзади врезался легковой автомобиль, сообщили ИА UssurMedia в Госавтоинспекции Уссурийска.
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