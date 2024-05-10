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Вяльбе о переходе Степановой в сборную Татарстана: «Это вообще никак не повлияет на ее карьеру. Слава богу, человек пристроен, все хорошо»

«У нас каждый год куда-то люди переходят. И что? Это вообще никак не повлияет на ее карьеру. Слава богу, человек пристроен, все хорошо», — сказала Вяльбе.

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