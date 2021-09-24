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Молодые летчики бомбардировочной авиации ВВО отработали учебные задачи на новых комплексных тренажерах экипажей

Молодые летчики бомбардировочной авиации ВВО отработали учебные задачи на новых комплексных тренажерах экипажей

Основной задачей, стоящей перед экипажами многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34, являлась отработка действий при нанесении ударов различными авиационными средствами поражения по целям.

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