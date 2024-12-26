В Петербурге 27 декабря откроется новая станция метро "Горный институт"

Метростроители завершили работы на станции петербургского метрополитена "Горный институт". Она полноценно откроется для пассажиров в составе Лахтинско-Правобережной (оранжевой) линии в пятницу, 27 декабря, в 9:00.
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