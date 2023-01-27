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Официально: Адесанья и Перейра проведут реванш на турнире UFC 287

Президент UFC Дана Уайт анонсировал титульный бой в среднем весе между Алексом Перейрой и Исраэлем Адесаньей.

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