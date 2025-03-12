Проект «Вызов» помог 223 детям из Приангарья вернуться в семьи

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев обсудил с уполномоченным по правам ребенка Татьяной Афанасьевой и куратором проекта «Вызов» Юлией Васильковой ход реализации проекта, направленного на поддержку семей и сокращение числа детей в социальных учреждениях.