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Воробей впервые за долгое время рассказала о жизни дочки с тяжелой судьбой

Воробей впервые за долгое время рассказала о жизни дочки с тяжелой судьбой

Заслуженная артистка РФ Елена Воробей рассказала, как живет ее единственная дочь София Лебенбаум. Девушке уже 21, за свою жизнь она перенесла немало трудностей и даже могла остаться прикованной к инвалидной коляске.

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