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ТАСС

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Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом

Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Музыканты из России, исполняющие этническую и народную музыку, востребованы за рубежом, при этом сочетание таких направлений с джазом и роком может способствовать их дальнейшей популяризации.

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