Бутман отметил востребованность этнической музыки из РФ за рубежом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 сентября. /ТАСС/. Музыканты из России, исполняющие этническую и народную музыку, востребованы за рубежом, при этом сочетание таких направлений с джазом и роком может способствовать их дальнейшей популяризации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым