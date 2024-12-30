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Царьград

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Над Курахово развевается флаг России. Его водрузил боец с позывным "Солнце"

Над Курахово развевается флаг России. Его водрузил боец с позывным "Солнце"

Утром стало известно, что вся жилая застройка в Курахово полностью очищена от присутствия ВСУ.В последние дни многие следили за развитием событий в Курахово — городе в Покровском районе Донбасса.

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