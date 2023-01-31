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Контракт Энцо с «Челси» – до 2031 года. Его купят за 120 млн евро – это рекорд АПЛ

Трансфер Энцо Фернандеса станет рекордным для клубов АПЛ.  Напомним, «Челси» договорился с «Бенфикой» о переходе 22-летнего полузащитника за 120 миллионов евро (105 миллионов фунтов).

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