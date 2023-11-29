Иркутских школьников не планируют отправлять на дистант

Дистанционное обучение в школах Иркутской области пока вводить не планируют. Как сообщила 28 ноября замруководителя управления Роспотребнадзора по Иркутской области Наталья Поталицина, на конец ноября заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе ниже эпидемиологических порогов.