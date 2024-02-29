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Песков: Великобритания делится с ВСУ персоналом и разведданными

Песков: Великобритания делится с ВСУ персоналом и разведданными

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Великобритания фактически прямо втянута в украинский конфликт, предоставляя Украине разведывательные данные и направляя военную технику и персонал.

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