В ЕС обсуждают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам в рамках 7-го пакета санкций

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
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