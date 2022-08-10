Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Ворожищев
    Приятно видеть разные типы авто ГАЗ. Прекрасный дизайн, радующий глаз."ГАЗ" начнет прои...
  • Mikhail Stepanov
    Нахер с пляжа! Никакой им доли! Пошли вон!Правительство Япо...
  • Владимир 123
    все на продажу....Гохран получит пр...

В ЕС обсуждают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам в рамках 7-го пакета санкций

В ЕС обсуждают вопрос о прекращении выдачи виз россиянам в рамках 7-го пакета санкций

БЕРЛИН, 10 авг - РИА Новости. В ЕС идет обсуждение содержания седьмого пакета санкций против России, включая вопрос о прекращении выдачи шенгенских виз, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх