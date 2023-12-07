Малонаселенные сёла Новосибирской области впервые вышли в сеть

Современные телеком-услуги стали доступны для жителей села Юрки Чановского района, Баган Доволенского района, Воскресенка Баганского района, Пушкарево Ордынского района, Большеречка Болотнинского района, Старый Тартас Венгеровского района, Витинск Северного района, Горный Мошковского района, Ключевая Венгеровского района, Барабо-Юдино Чистоозерного района, Каменная Гора Тогучинского района, Борисоглебка Убинского района, Гербаево Краснозерского района, Новопреображенка Чановского района, Устюжанино Ордынского района, Никулино Татарского района и Локтенок Краснозерского района.
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