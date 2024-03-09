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Совершенно новую Hyundai Sonata в Китае представят 26 марта. Но машина уже рассекречена

Совершенно новую Hyundai Sonata в Китае представят 26 марта. Но машина уже рассекречена

Совершенно новая Hyundai Sonata официально выйдет на рынок Китая 26 марта, о чем сообщает ITHome. На данный момент в Китае принимаются предварительные заказы, но 26 марта объявят розничные цены на все версии, и они почти наверняка будут ниже цен по предзаказу (20,9 тыс.

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