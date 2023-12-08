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Районная неделя

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Новая камера фиксации нарушений ПДД появилась у «Войковской»

Рядом с перекрёстком в Войковском районе появилась новая камера фиксации нарушений ПДД. Комплекс смонтировали, потому что за последнее время здесь стали происходить аварии на пешеходном переходе, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

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