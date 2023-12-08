Новая камера фиксации нарушений ПДД появилась у «Войковской»

Рядом с перекрёстком в Войковском районе появилась новая камера фиксации нарушений ПДД. Комплекс смонтировали, потому что за последнее время здесь стали происходить аварии на пешеходном переходе, рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).