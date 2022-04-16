С военнослужащими ЮВО в Армении завершились контрольные занятия по военно-политической подготовке

С военнослужащими ЮВО в Армении завершились контрольные занятия по военно-политической подготовке

Военнослужащие военной базы, получившие высокий балл по результатам проверки будут поощрены командованием соединения.

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