Повышение ставок: Западные действия в Приднестровье перед переговорами Ирэн ОрлонскаяВ Приднестровье наблюдается серьезный энергетический и экономический кризис, который стал следствием остановки транзита газа через Украину.
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