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Актеры Сергей Гилев и Павел Баршак "поступили" в агентство талантов

Актеры Сергей Гилев и Павел Баршак "поступили" в агентство талантов

Основные цели биржи таковы: "поддержка выпускников театральных вузов, решение кадрового вопроса творческих институтов в регионах России, развитие инфраструктуры по взаимодействию регионов и специалистов и цифровизация сферы культуры и искусства".

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