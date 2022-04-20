Актеры Сергей Гилев и Павел Баршак "поступили" в агентство талантов

Основные цели биржи таковы: "поддержка выпускников театральных вузов, решение кадрового вопроса творческих институтов в регионах России, развитие инфраструктуры по взаимодействию регионов и специалистов и цифровизация сферы культуры и искусства".
Основные цели биржи таковы: "поддержка выпускников театральных вузов, решение кадрового вопроса творческих институтов в регионах России, развитие инфраструктуры по взаимодействию регионов и специалистов и цифровизация сферы культуры и искусства".
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