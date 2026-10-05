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Вечерний Новосибирск

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Новые запасы нефти нашли в Западной Сибири методом Монте-Карло

Новые запасы нефти нашли в Западной Сибири методом Монте-Карло

Сотрудники лаборатории теоретических основ прогноза нефтегазоносности Института нефтегазовой геологии и геофизики имени Трофимука СО РАН выполнили оценку невыявленных ресурсов углеводородов в пределах хорошо изученной части Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции (ЗСНГП).

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