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Проверка систем оповещения в Алтайском крае пройдет 9 октября

Проверка систем оповещения в Алтайском крае пройдет 9 октября

Подобные мероприятия необходимы для проверки исправности оборудования и готовности экстренных служб к своевременному информированию жителей региона В Алтайском крае изменили дату плановой проверки систем оповещения населения.

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